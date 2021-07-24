Ще один українець вирушив здобувати ігрову практику за кордон – Олександр Бєляєв продовжить кар'єру в Генчлерберлігі.

Півзахисник СК Дніпро-1 Олександр Бєляєв став гравцем Генчлербірлігі, повідомляє офіційний сайт турецького клубу.

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21-річний українець перейшов у команду з другого дивізіону на правах оренди. Термін угоди розрахований на один рік.

До слова, Бєляєву не буде самотньо у новому клубі – на початку липня гравцем Генчлербірлігі став екс-півзахисник Шахтаря Дмитро Гречишкін.

Нагадаємо, Бєляєв – вихованець Дніпра, за який дебютував у дорослому футболі у 2017 році. На правах оренди встиг також пограти за кропивницьку Зірку, грузинський Сабуртало та першоліговий ВПК-Агро. Transfermarkt оцінює гравця у 150 тисяч євро.

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