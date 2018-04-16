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Екс-дружина Шовковського звинуватила його у побитті

20:30 945 Читать на русском
Екс-дружина Шовковського звинуватила його у побитті
Олександр Шовковський / фото із соцмереж

Конфлікт Олександра Шовковського з його екс-дружиною триває. Ольга Альонова звинувачує легендарного голкіпера у побитті та спробі потрапити в її будинок.

Колишня дружина Олександра Шовковського Ольга Альонова заявила, що екс-голкіпер киян її вдарив.

"Він мене двічі вдарив. Перший раз – коли я намагалась забрати телефон у Кутепової" (нинішньої коханої Шовковського – прим.).

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За словами Альонової, Шовковський приїхав до її будинку близько 10-ї години ранку та спробував потрапити всередину. Спочатку він стукав у двері, а коли поліз у вікно, то спрацювала сигналізація.

Свої мотиви, за словами жінки, Олександр не пояснив.

"Він не спитав нічого про нашу доньку. Не спитав, де вона, як почувається. Ми підписали угоду, у якій він зобов'язався платити доньці щомісячно 10 тисяч доларів. Потім щось у Олександра змінилось. З осені 2015 року він платить 5 тисяч гривень на місяць", – розповіла Альонова ТСН.

Сам Шовковський наразі інцидент коментувати відмовився.

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Відеоновини Головне Дружини футболістів Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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