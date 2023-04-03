"Була гарна гра до 71-ї хвилини, а після пропущено голу вона пішла зовсім інакше. У нас були моменти, але ми їх не змогли реалізувати.

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Ми дотримувались нашого плану на гру, розраховували зіграти на контратаках, мали декілька хороших моментів, коли повинні були забивати.



Я хлопцями задоволений, вони вийшли одним цілим та продемонстрували, що у нас є майбутнє і ми будуємо команду на перспективу. Щодо самовіддачі у мене претензій немає. Треба працювати над реалізацією, свої моменти треба забивати.

А щодо пенальті... Не буду акцентувати увагу на діях арбітра, я давно в Україні і все чудово розумію. Не хочу про це говорити", – цитує Едмара офіційний сайт Металіст 1925.

Нагадаємо, харків'яни до 70-ї хвилини вели рівну гру проти дніпрян і мали більше шансів вийти вперед. Однак, гол Артема Довбика перевернув все з ніг на голову, а згодом арбітр Олександр Омельченко протягом 4 хвилин призначив два пенальті і форвард збірної України довершив розгром суперника.

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