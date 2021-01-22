Мартін Едегор за крок від переходу в Арсенал / Колаж Goal

Арсенал узгодив перехід Мартіна Едегора з Реал Мадридом, повідомляє AS. Скандинав поїде в Англію на правах оренди до завершення поточного сезону.

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Видання зазначає, що сам 22-річний гравець мав бажання повернутись в оренду в Реал Сосьєдад, де феєрив у сезоні 2018/2019. Боси "галактікос" вели перемовини з "біло-блакитними" останні години, але пропозиція Арсенала щодо Едегора була цікавішою. Зрештою, "вершкові" мають успішний досвід співпраці з "канонірами" на прикладі Дані Себальйоса, який з літа 2019-го грає в Англії на правах оренди.

Зауважимо, що Мартін Едегор сам попросив Реал надати йому можливість перебратись в інший клуб задля збільшення ігрової практики. У поточному сезоні він провів лише 9 неповних поєдинків у футболці мадридців. Портал Transfermarkt оцінює норвежця у 40 млн євро.

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