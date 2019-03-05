Півзахисник Реала Мартін Едегор, який виступає на правах оренди за Вітесс, може змінити клуб, не покидаючи чемпіонат Нідерландів.

Мартін Едегор може продовжити кар'єру в Аяксі, повідомляє AS.

Керівництво амстердамського клубу має намір викупити права на 20-річного таланта у Реала вже під час літнього трансферного вікна. Сума трансферу може становити 20 млн євро.

"Ніхто не знає, що буде. Влітку повернуся в мадридський Реал, і побачимо, як все складеться", – прокоментував чутки сам Едегор.

В поточному сезоні Мартін провів 23 матчі за Вітесс у всіх турнірах, в яких відзначився 7-ма голами та 6-ма асистами.