Едегор може продовжити кар'єру в Аяксі

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"Після гри уболівальники нам відверто поспівчували". Мар’ян Швед – про Львівське дербі, Селтік і перемогу над ДинамоІнтерв’ю — 12:00 2081
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Шевченко може довикликати Василя Кравця у збірну УкраїниЗбірна України — 11:19 1971
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Чому Рамос не був вилучений за удар в обличчя Мессі – дивне пояснення арбітра Ель КласікоІспанія — 10:40 4301
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