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Едегор може продовжити кар'єру в Аяксі

14:39 195 Читать на русском
Едегор може продовжити кар'єру в Аяксі
Мартін Едегор / Фото ФК Реал

Півзахисник Реала Мартін Едегор, який виступає на правах оренди за Вітесс, може змінити клуб, не покидаючи чемпіонат Нідерландів.

Мартін Едегор може продовжити кар'єру в Аяксі, повідомляє AS.

Керівництво амстердамського клубу має намір викупити права на 20-річного таланта у Реала вже під час літнього трансферного вікна. Сума трансферу може становити 20 млн євро.

"Ніхто не знає, що буде. Влітку повернуся в мадридський Реал, і побачимо, як все складеться", – прокоментував чутки сам Едегор.

В поточному сезоні Мартін провів 23 матчі за Вітесс у всіх турнірах, в яких відзначився 7-ма голами та 6-ма асистами.

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