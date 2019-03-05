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Эдегор может продолжить карьеру в Аяксе

14:40 41 Читати українською
Эдегор может продолжить карьеру в Аяксе
Мартин Эдегор / Фото ФК Реал

Полузащитник Реала Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за Витесс, может сменить клуб, не покидая чемпионат Нидерландов.

Мартин Эдегор может продолжить карьеру в Аяксе, сообщает AS.

Руководство амстердамского клуба намерено выкупить права на 20-летнего таланта у Реала уже во время летнего трансферного окна. Сумма трансфера может составить 20 млн евро.

"Никто не знает, что будет. Летом вернусь в мадридский Реал, и увидим, как все сложится", – прокомментировал слухи сам Эдегор.

В текущем сезоне Мартин провел 23 матча за Витесс во всех турнирах, в которых отметился 7-ю голами и 6-ю ассистами.

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