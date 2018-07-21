Джулай: Не дивитись ЧС – найменше, що можна зробити з поваги до тих, хто зупинив мокшанську орду

ВІдомий український коментатор Дмитро Джулай розповів, чому не спостерігав за матчами чемпіонату світу-2018 у Росії.

"Не дивився чемпіонат світу, бо він в Росії? Звичайно. Ми зараз можемо сидіти і теревенити, бо є хлопці, які зупинили мокшанську орду там, де вони її зупинили. Найменше, що я міг зробити з поваги до тих, хто вже не з нами, серед яких було чимало уболівальників та ультрас – це ігнорувати, те, що відбувається за нашим спільним кордоном.

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Мене не цікавить точка зору будь-якої особи, яка живе за тим кордоном. Взагалі. Я розумію, що у нас досі в журналістиці, взагалі в культурі, є таке: "А що скажуть у Москві?". Вивчіть польську, поцікавтеся, що там відбувається. Там теж багато чого цікавого відбувається в плані футболу. Вивчіть хорватську. Щоб зайшли не просто написати: "Хвала, Домагой". А щоб можна було з людиною поспілкуватися її рідною мовою.

Розвертайся в інший бік, годі вже на концерти Круга ходити. Розумію, що багато є таких виконавців. Годі вже. Майже 30 років існує ця держава, а ніхто досі не може зрозуміти, що вона має не просто відірватися від того болота, а зробити це якомога швидше.

Я вдячний Вукоєвічу та Віді за їхню гру в Динамо і за те, що вони пам'ятають про Україну", – розповів Джулай в ефірі програми Вацко Live.

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