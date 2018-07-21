Джулай: Не смотреть ЧМ – самое малое, что можно сделать из уважения к тем, кто остановил мокшанскую орду

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай рассказал, почему не наблюдал за матчами чемпионата мира-2018 в России.

"Не смотрел чемпионат мира, потому что он в России? Конечно. Мы сейчас можем сидеть и болтать, потому что есть ребята, которые остановили мокшанскую орду там, где они ее остановили. Самое меньшее, что я мог сделать из уважения к тем, кто уже не с нами, среди которых было немало болельщиков и ультрас – это игнорировать, то, что происходит за нашей общей границей.

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Меня не интересует точка зрения любого человека, который живет за тем рубежом. Вообще. Я понимаю, что у нас до сих пор в журналистике, вообще в культуре, есть такое: "А что скажут в Москве?". Изучите польский, поинтересуйтесь, что там происходит. Там тоже много чего интересного происходит в плане футбола. Изучите хорватский. Чтобы зашли не просто написать: "Хвала, Домагой". А чтобы можно было с человеком пообщаться на его родном языке.

Разворачивайся в другую сторону, хватит на концерты Круга ходить. Понимаю, что много есть таких исполнителей. Хватит. Почти 30 лет существует это государство, а никто до сих пор не может понять, что оно должно не просто оторваться от болота, а сделать это как можно скорее.

Я благодарен Вукоевичу и Виде за их игру в Динамо и за то, что они помнят об Украине", – рассказал Джулай в эфире программы Вацко Live.

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