Кобельков: Не шкодую, що працював на Інтері під час ЧС-2018 – перед тим радився з Зозулею, Федецьким, Маркевичем

Коментатор Володимир Кобельков, який працював на матчах ЧС-2018, розповів про те, як приймав рішення коментувати матчі турніру.

За словами Кобелькова, рішення працювати на Інтері під час чемпіонату світу-2018 далося йому непросто.

"Я взяв чотири дні на роздуми. За цей час у мене було купа розмов. Обговорив насамперед з батьками. Сказав, що це робота на Інтері. За ці чотири дні у мене були діалоги з Ромою Зозулею, Артемом Федецьким, Рустамом Худжамовим, Сашком Усиком, Мироном Богдановичем Маркевичем. Я пояснював, що це чемпіонат світу.

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З огляду на те, що він в Росії, я розумів, як до цього поставляться. При цьому, я не знав, що зі мною буде після чемпіонату світу в плані кар'єри. Кожен сказав свою думку. Але для мене Зозуля, Федецький, Маркевич – еталони українського патріота.

Я спілкувався з ультрас Металіста і Динамо, у мене є там друзі. Не приховував і не тягнув до останнього дня, адже розумів, що навіть якщо я не представлюся, то мене впізнають з першого матчу. Голос легко впізнаваний.

Крок був обдуманий, я взагалі не шкодую. Довелося, звичайно, почитати про себе багато цікавого і нового. І від колег, не з "2+2", а взагалі. З усіма згоден. Взагалі всі коментатори дебіли. Навіть сам іноді відкоментую, і сам у себе під матчем пишу: "Коментатор – дебіл", – цитує Кобелькова Tribuna.

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