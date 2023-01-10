Збірна Польщі залишається без тренера після відходу Чеслава Міхнєвіча. У пошуках наступника тамтешня федерація звернула увагу на Стівена Джеррарда, який залишається без роботи після відставки з Астон Вілли, інформує meczyki.

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Польський футбольний союз кілька днів тому контактував зі знаменитим англійцем. Проблемою може стати фінансовий бік, адже Стівен досі не отримав 10 мільйонів фунтів стерлінгів, які мав відпрацювати на чолі Астон Вілли ще за 2 роки – контракт був розрахований до 2024-го.

Журналіст Томаш Влодарчик повідомив, коли має стати відомо щодо можливого приходу Джеррарда. "Мені вдалося визначити, що в кінці тижня Стівен Джеррард повинен дати відповідь Польському футбольному союзу. Тоді стане зрозуміло, чи будуть подальші переговори про його прихід на посаду головного тренера збірної Польщі".

Нагадаємо, Стіві Джі був звільнений з посади наставника Астон Вілли після розгромної поразки від Фулхема в жовтні. Тоді "віллани" посідали 17 місце в АПЛ, але після відходу Джеррарда покращили турнірне становище – 11 місце.

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