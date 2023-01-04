Збірна Польщі перебуває у пошуку головного тренера після відходу Чеслава Міхнєвіча. ЗМІ жонглюють різними кандидатурами, серед яких знайшлось місце і володарю "Золотого м'яча" Андрію Шевченку.

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Наразі фаворитом на вакантну посаду називають Яна Урбана, який у 2008-му вже працював з національною командою у статусі асистента. Серед іноземних фахівців серйозні шанси має Владімір Петковіч. А от Андрій Шевченко, схоже, вибув з боротьби. Так вважає журналіст Себастьян Сташевський, який на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер підтвердив інформацію Пьотра Козьмінського.

"Шансів немає. У Шевченка сьогодні інші пріоритети в житті. Та й для нас він не топ-кандидат", – написав журналіст.

Нагадаємо, останнім місцем роботи українця була італійська Дженоа, яку він покинув 15 січня 2022 року.

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