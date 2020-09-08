Півзахисник Роми та збірної Італії Ніколо Дзаньйоло не зміг завершити матч Ліги націй проти Нідерландів.

Дзаньйоло пошкодив ліве коліно у поєдинку та має підозру на розрив хрестоподібних зв'язок, повідомляє Football-Italia з посиланням на Romapress.

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Лікар збірної Італії Андрея Ферретті повідомив, що у Дзаньйоло серйозне розтягнення зв'язок, проте складно порівняти їхній стан з оптимальним на прикладі правого коліна, оскільки воно було прооперовано раніше. Сьогодні гравець пройде медобстеження в Римі.

Професор зазначив, що футболіст дуже стурбований тим, що трапилося. Нагадаємо, що Дзаньйоло вже зазнавав аналогічну травму на правому коліні в цьому році, зазнавши пошкодження у січневому поєдинку проти Ювентуса.

Зазначимо, що Італія мінімально перемогла Нідерланди (1:0) та стала лідером групи A1 Ліги націй.

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