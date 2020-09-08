Полузащитник Ромы и сборной Италии Николо Дзаньоло не смог завершить матч Лиги наций против Нидерландов. 21-летний хавбек порвал переднюю крестообразную связку левого колена и будет прооперирован.

Дзаньоло повредил левое колено в первом тайме поединка и разорвал переднюю крестообразную связку, сообщает официальный Twitter Ромы.

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В среду, 9 сентября, полузащитник будет прооперирован. Ожидается, что срок восстановления одного из лидеров Ромы составит 6-8 месяцев. Напомним, что Дзаньоло уже имел аналогичную травму на правом колене в этом году, получив повреждение в январском поединке против Ювентуса.

Отметим, что Италия минимально победила Нидерланды (1:0) и стала лидером группы A1 Лиги наций.

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