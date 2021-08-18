"З дитинства я навіть мріяти не міг про зустріч з вами особисто і про те, що у мене буде можливість навчитися футболу у вас.

Петраков розпочав виконувати обов'язки головного тренера збірної України – довиклик новачків і перші слова

Велике спасибі, Містере, і всім вашим фантастичним співробітникам за все, що ви зробили для мене, для команди і для усієї країни!" – написав Зінченко на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Шевченко припинив роботу в головній команді країни на початку серпня. Тривалий час основним кандидатом на заміну вважався Сергій Ребров, якому, однак, не вдалося домовитися про розірвання контракту з Аль-Айном. Як наслідок, сьогодні вночі виконувачем обов'язків головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який готуватиме команду до матчів кваліфікації на ЧС-2022.

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