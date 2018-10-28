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Двоє гравців Олександрії не зіграють проти Карпат

19 жовтня 16:52 195 Читать на русском
Двоє гравців Олександрії не зіграють проти Карпат
Василь Грицук / соцмережі

Гравці Олександрії Василь Грицук та Максим Задерака не зможуть зіграти з Карпатами.

Про це розповів головний тренер олександрійців Володимир Шаран.

"Є травмовані. Точно не зіграють проти Карпат хавбеки Василь Грицук і Максим Задерака. На який термін вони вилетіли – поки невідомо.

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Як провели паузу на матчі збірних? Зібралися після трьох вихідних, дехто приєднався на день пізніше. Зіграли з молодіжним складом, виграли 3:0, після чого провели тижневий тренувальний мікроцикл. Сьогодні одне тренування, завтра – ще одне, після чого матч з Карпатами", – цитує Володимира Шарана Sportarena.

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Нагадаємо, матч 12 туру чемпіонату України між Олександрією та Карпатами відбудеться у неділю, 21 жовтня. Початок матчу о 19:30.

Україна12 тур

Олександрія - Карпати: Неділя 21 жовтня 2018

Олександрія
Матч завершено
2 : 1
Карпати
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Олександрія Олександрія Олександрія - Карпати Василь Грицук Василь Грицук Максим Задерака Максим Задерака
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