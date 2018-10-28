Двоє гравців Олександрії не зіграють проти Карпат

Гравці Олександрії Василь Грицук та Максим Задерака не зможуть зіграти з Карпатами.

Про це розповів головний тренер олександрійців Володимир Шаран.

"Є травмовані. Точно не зіграють проти Карпат хавбеки Василь Грицук і Максим Задерака. На який термін вони вилетіли – поки невідомо.

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Як провели паузу на матчі збірних? Зібралися після трьох вихідних, дехто приєднався на день пізніше. Зіграли з молодіжним складом, виграли 3:0, після чого провели тижневий тренувальний мікроцикл. Сьогодні одне тренування, завтра – ще одне, після чого матч з Карпатами", – цитує Володимира Шарана Sportarena.

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Нагадаємо, матч 12 туру чемпіонату України між Олександрією та Карпатами відбудеться у неділю, 21 жовтня. Початок матчу о 19:30.