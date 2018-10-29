Двое игроков Александрии не сыграют против Карпат

Игроки Александрии Василий Грицук и Максим Задерака не смогут сыграть с Карпатами.

Об этом рассказал главный тренер александрийцев Владимир Шаран.

"Есть травмированные. Точно не сыграют против Карпат хавбеки Василий Грицук и Максим Задерака. На какой срок они вылетели – пока неизвестно.

Шаран подвел итоги первого круга УПЛ для Александрии

Как провели паузу на матчи сборных? Собрались после трех выходных, некоторые присоединился днем ​​позже. Сыграли с молодежным составом, выиграли 3:0, после чего провели недельный тренировочный микроцикл. Сегодня одна тренировка, завтра – еще одна, после чего матч с Карпатами", – цитирует Владимира Шарана Sportarena.

Овець рахують перед сном, а за фанатів борються – чому Карпатам доведеться грати при порожніх трибунах

Напомним, матч 12 тура чемпионата Украины между Александрией и Карпатами состоится в воскресенье, 21 октября. Начало матча в 19:30.