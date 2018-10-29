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Двое игроков Александрии не сыграют против Карпат

19 октября 16:56 53 Читати українською
Двое игроков Александрии не сыграют против Карпат
Василий Грицук / соцсети

Игроки Александрии Василий Грицук и Максим Задерака не смогут сыграть с Карпатами.

Об этом рассказал главный тренер александрийцев Владимир Шаран.

"Есть травмированные. Точно не сыграют против Карпат хавбеки Василий Грицук и Максим Задерака. На какой срок они вылетели – пока неизвестно.

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Как провели паузу на матчи сборных? Собрались после трех выходных, некоторые присоединился днем ​​позже. Сыграли с молодежным составом, выиграли 3:0, после чего провели недельный тренировочный микроцикл. Сегодня одна тренировка, завтра – еще одна, после чего матч с Карпатами", – цитирует Владимира Шарана Sportarena.

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Напомним, матч 12 тура чемпионата Украины между Александрией и Карпатами состоится в воскресенье, 21 октября. Начало матча в 19:30.

Украина12 тур

Александрия - Карпаты: Воскресенье 21 октября 2018

Александрия
Матч окончен
2 : 1
Карпаты
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Александрия Александрия Александрия - Карпаты Василий Грицук Василий Грицук Максим Задерака Максим Задерака
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