Перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги конференцій між естонською Флорою та ірландським Шемрок Роверс розсудить українська бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським, інформує офіційний сайт УАФ. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Жуков, а четвертим суддею буде Віталій Романов.

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Також, на матчі між Сівасспором та Копенгагеном працюватиме українець Микола Балакін. Лайнсменами призначені Володимир Володін та Валентин Куцев, четвертий рефері – Олександр Дердо.

Додамо, що обидва матчі відбудуться 19 серпня. Матч Флора – Шемрок Роверс розпочнеться о 19:00, а Сівасспор – Копенгаген – о 21:00.

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