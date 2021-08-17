Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между эстонской Флорой и ирландским Шемрок Роверс рассудит украинская бригада арбитров во главе с Евгением Арановски, информирует официальный сайт УАФ. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков, а четвертым судьей будет Виталий Романов.

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Также, на матче между Сивасспором и Копенгагеном будет работать украинец Николай Балакин. Лайнсменами назначены Владимир Володин и Валентин Куцев, четвертый рефери – Александр Дердо.

Добавим, что оба матча состоятся 19 августа. Матч Флора – Шемрок Роверс начнется в 19:00, а Сивасспор – Копенгаген – в 21:00.

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