УЄФА вже призначив арбітрів на перші зустрічі плей-офф кваліфікації ЛЧ. Шахтар теж дізнався свого рефері.

Головним арбітром двобою Монако – Шахтар буде нідерландський рефері Дані Маккелі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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38-річному арбітру, який також працює інспектором у поліції Роттердама, на лініях допомагатимуть співвітчизники Хессел Стеєгстр і Ян де Вріс. Роль четвертого судді виконуватиме Аллард Ліндхаут, а за VAR відповідатиме Кевін Блом.

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Нагадаємо, 17 серпня Монако зустрінеться з Шахтарем у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь запланований на 25 серпня.

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