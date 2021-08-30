"Два дні була температура": батько Яремчука анонсував приїзд форварда у збірну України
Олег Яремчук – батько Романа Яремчука – розповів про стан здоров'я нападника Бенфіки і збірної України.
"Наприкінці минулого тижня Роман вперше зробив щеплення від коронавірусу, почувався дискомфортно, два дні у нього була температура, тому він не зміг зіграти за Бенфіку.
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Уже вчора ввечері стан сина нормалізувався, він навіть тренувався за індивідуальною програмою, а сьогодні вранці полетів транзитом через Німеччину в Казахстан", – цитує Яремчука-старшого Meta-ratings.
До слова, форвард Бенфіки на останній матч команди у чемпіонаті не потрапив навіть до заявки "орлів". Вже 1 вересня збірна України на виїзді проведе матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.
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