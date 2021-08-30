"Наприкінці минулого тижня Роман вперше зробив щеплення від коронавірусу, почувався дискомфортно, два дні у нього була температура, тому він не зміг зіграти за Бенфіку.

Збірна України вирушила до Казахстану на матч відбору ЧС-2022

Уже вчора ввечері стан сина нормалізувався, він навіть тренувався за індивідуальною програмою, а сьогодні вранці полетів транзитом через Німеччину в Казахстан", – цитує Яремчука-старшого Meta-ratings.

До слова, форвард Бенфіки на останній матч команди у чемпіонаті не потрапив навіть до заявки "орлів". Вже 1 вересня збірна України на виїзді проведе матч відбору на ЧС-2022 проти Казахстану.

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