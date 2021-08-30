"Два дня была температура": отец Яремчука анонсировал приезд форварда в сборную Украины
Олег Яремчук – отец Романа Яремчука – рассказал о состоянии здоровья нападающего Бенфики и сборной Украины.
"В конце прошлой недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, чувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура, поэтому он не смог сыграть за Бенфику.
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Уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан", – цитирует Яремчука-старшего Meta-ratings.
К слову, форвард Бенфики на последний матч команды в чемпионате не попал даже в заявку "орлов". Уже 1 сентября сборная Украины на выезде проведет матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.
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