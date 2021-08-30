"В конце прошлой недели Роман впервые сделал прививку от коронавируса, чувствовал себя дискомфортно, два дня у него была температура, поэтому он не смог сыграть за Бенфику.

Сборная Украины отправилась в Казахстан на матч отбора ЧМ-2022

Уже вчера вечером состояние сына нормализовалось, он даже тренировался по индивидуальной программе, а сегодня утром улетел транзитом через Германию в Казахстан", – цитирует Яремчука-старшего Meta-ratings.

К слову, форвард Бенфики на последний матч команды в чемпионате не попал даже в заявку "орлов". Уже 1 сентября сборная Украины на выезде проведет матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу