Сьогодні, 30 серпня, збірна України вирушила на відбірний поєдинок чемпіонату світу 2022 року зі збірною Казахстану, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Казахстан – Україна: поєдинок відбору ЧС-2022 пройде з глядачами, однак без українських вболівальників

До 12-ти учасників вчорашнього тренування приєдналися ще восьмеро футболістів: Євген Макаренко, який прилетів до Києва вчора пізно ввечері, шість гравців донецького Шахтаря (Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко та Данило Сікан) та голкіпер полтавської Ворскли Дмитро Різник.

О 10:00 двадцять гравців, тренерський штаб та персонал збірної вилетіли до столиці Казахстану, куди ввечері прибудуть Роман Яремчук, Руслан Маліновський, Едуард Соболь, Ігор Харатін, Олександр Зубков і Тарас Качараба. До цього часу збірники встигнуть провести вечірнє тренування на штучному газоні в манежі Казахстанської федерації футболу.

Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.

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