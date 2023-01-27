"Це була важка гра, дуже важка, вони грали чудово, а ми відреагували у другому таймі. Врешті-решт все вийшло добре. Мені не потрібно було злитися, темп був низьким, ми трохи постраждали від того, що Атлетіко добре володів м'ячем.

Реал – Атлетіко – 3:1 – відео голів і огляд матчу Кубка Іспанії

Ми дуже добре почали другий тайм, вболівальники нас підштовхували, і врешті-решт зрівняли рахунок. Це дуже вимогливий сезон. Ми повинні боротися, страждати, у нас і у всіх команд є травми. Ми нічого не можемо зробити, ми повинні грати та й все.

Самовіддача кожного гравця, включно з запасними, багато дає. Добре мати гравців, які можуть зробити вирішальний внесок. Сьогодні знову був дуже складний матч. Атлетіко був кращим у першому таймі, але, думаю, друга половина вийшла дуже гарною для Реала. До екстратаймів ми були на правильному шляху. Я дуже сердився у перерві матчу з Вільяреалом, але не сьогодні.

Я завжди вірю, що Реал має ресурси для покращення гри. Другий тайм – це швидше про ментальність, а не про тактичні зміни. З'явилось більше енергії, а заміни додали команді майстерності. Але мені дуже складно зрозуміти, як Реал може так погано грати у першому таймі, і так добре – у другому", – цитує Анчелотті Marca.

Реал вийшов у півфінал Кубка Іспанії, здобувши ефектну перемогу над Атлетіко в мадридському дербі