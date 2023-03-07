Наставник Олександрії та молодіжної збірної буде тренувати ще й національну команду, допоки Сергій Ребров має контракт з Аль-Айном. Саме Ротань керуватиме національною командою в матчі відбору на Євро-2024 проти Англії.

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"Це дуже хороша новина як для мене, так і для Руслана Ротаня. Я впевнений, він хотів бути головним тренером у національній збірній. Йому надали таку можливість. Бажаю йому лише успіхів та більше перемог", – сказав Сікан в ефірі програми "Футбольний формат".

Варто зауважити, що форвард Шахтаря плідно співпрацю з Ротанем у молодіжці, але в першу команду Руслан Петрович Сікана не викликав, помістивши лише в резервний список. У нинішньому сезоні Данило зіграв 21 матч на клубному рівні, забивши 8 голів.

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