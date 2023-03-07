Наставник Александрии и молодежной сборной будет тренировать еще и национальную команду, пока Сергей Ребров имеет контракт с Аль-Айном. Именно Ротань будет руководить национальной командой в матче отбора на Евро-2024 против Англии.

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"Это очень хорошая новость как для меня, так и для Руслана Ротаня. Я уверен, он хотел быть главным тренером в национальной сборной. Ему предоставили такую возможность. Желаю ему только успехов и больше побед", – сказал Сикан в эфире программы "Футбольный формат".

Следует заметить, что форвард Шахтера плодотворно сотрудничает с Ротанем в молодежке, но в первую команду Руслан Петрович Сикана не вызвал, поместив только в резервный список. В нынешнем сезоне Даниил сыграл 21 матч на клубном уровне, забив 8 голов.

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