"Дурень же ти, Кокорін": Капелло відреагував на скандальний інцидент за участю Кокоріна та Мамаєва

Колишній наставник збірної Росії Фабіо Капелло прокоментував скандальний вчинок форварда Зеніта Олександра Кокоріна та хавбека Краснодара Павла Мамаєва.

"Кокорін, Кокорін, що ж ти накоїв?! Я в шоці! Зрозуміло, інформація про нього і Мамаєва швидко долетіла і до Італії.

Як таке можливо?! У мене це просто в голові не вкладається. Це що ж треба було робити напередодні, щоб вранці влаштувати такий дебош?! Мамма міа!

Кокорін залишається в СІЗО на 2 місяці

Розумієте, у гравців такого таланту повинен бути поруч грамотний агент або юрист. Молодому хлопцю важко одному долати спокуси.

Як тільки з'являються перші серйозні гроші, виникають об'єктивні для такого віку проблеми. І якщо поруч немає людини, яка вчасно утримає від дурниць і підштовхне тебе в потрібну сторону, хлопець може зірватися.

З'явилось відео жорстокого побиття перехожого Кокоріним та Мамаєвим

Так ось у Кокоріна не було поруч такої людини. Зрозуміло, що і зараз не виявилося.

Вже коли я пішов зі збірної Росії, то бачив у мережі фото Кокоріна з серіалу про солодке життя. Тоді вже мені стало за нього тривожно, але все-таки в голову не могло прийти, що він зірветься саме так!

Ну, дурень же ти, Кокорін, як же так?! Мені дуже прикро. І мені його щиро шкода!", – сказав Капелло Матч ТВ.

Алієв: Кокорін з Мамаєвим вчинили неправильно, але їх змішують з лайном