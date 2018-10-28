Кокорін залишається в СІЗО на 2 місяці

Нападник Зеніта Олександр Кокорін продовжить перебувати в слідчому ізоляторі до 8 грудня, оскільки московський міський суд відхилив апеляцію футболіста.

Московський міський суд виніс рішення після апеляції нападника Зеніта Олександра Кокоріна проти запобіжного заходу у вигляді тримання футболіста в слідчому ізоляторі.

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Гравець прагнув вийти на волю під заставу в 10 млн рублів, а видання mk.ru повідомляє, що він говорив з суддею зі сльозами на очах і просив його відпустити.

"Московський міський суд ухвалив залишити рішення Тверського районного суду без змін", – передає слова судді Іванової Чемпіонат.

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Раніше аналогічне рішення було ухвалене щодо хавбека Краснодара Павла Мамаєва, також під вартою залишили молодшого брата Кокоріна Кирила.

Нагадаємо, футболісти звинувачуються у побитті чиновника Мінпромторга Дениса Пака та водія журналістки Першого каналу.