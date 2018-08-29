Думаю проблема у філософії, – Анчелотті розповів про звільнення з Баварії

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті розповів про досвід роботи в мюнхенській Баварії.

"Досвід роботи в Баварії був для мене злегка незвичайним. Не сказати, що справи йшли погано, у вересні ми виграли майже всі матчі. Думаю, велику роль в цьому зіграла проблема філософії – в Баварії не хотіли нічого змінювати. А я намагався це зробити.

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Я завжди намагаюся брати до уваги те, що було зроблено до мене. Але потрібно поступово реалізовувати і свої ідеї, які не відкидаючи здобутків минулих тренерів", – цитує Анчелотті Football Italia.

Анчелотті очолював Баварію з 2016 по 2017 рік. Італійський фахівець виграв з мюнхенським клубом чемпіонат Німеччини і став володарем двох суперкубків країни. У вересні 2017 року керівництво Баварії вирішило звільнити Анчелотті з посади головного тренера.

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