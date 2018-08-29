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Думаю проблема в философии, – Анчелотти рассказал об увольнении из Баварии

02:12 61 Читати українською
Думаю проблема в философии, – Анчелотти рассказал об увольнении из Баварии
Карло Анчелотти / фото из соцсетей

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти рассказал об опыте работы в мюнхенской Баварии.

"Опыт работы в Баварии был для меня слегка необычным. Не сказать, что дела шли плохо, в сентябре мы выиграли почти все матчи. Думаю, большую роль в этом сыграла проблема философии – в Баварии не хотели ничего менять. А я пытался это сделать.

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Я всегда стараюсь брать во внимание то, что было сделано до меня. Но нужно постепенно реализовывать и свои идеи, не отвергая достижений прошлых тренеров", – цитирует Анчелотти Football Italia.

Анчелотти возглавлял Баварию с 2016 по 2017 год. Итальянский специалист выиграл с мюнхенским клубом чемпионат Германии и стал обладателем двух Суперкубков страны. В сентябре 2017 руководство Баварии решило уволить Анчелотти с поста главного тренера.

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Германия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Бавария Бавария Наполи Наполи
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