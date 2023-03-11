"Перемога над Інтером трапляється не щодня. Чудовий матч вийшов. Захищалися всією командою. Після того, як отримали гол у відповідь, я думав, що буде нічия.

Переможний пенальті імені Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Інтер – 2:1

Але хлопці змогли забити ще один м'яч, це повністю їхня заслуга, не моя. Ми завоювали дуже важливі три очки. У нас молода, але команда, що росте, намагатимемося працювати у схожому стилі, щоб здобувати результати", – цитує Семплічі Football Italia.

Нагадаємо, одним із героїв цього поєдинку став півзахисник Віктор Коваленко: українець вийшов на заміну в середині другого тайму і за рахунку 1:1 заробив пенальті, який приніс перемогу Спеції.

До слова, після приходу на тренерський місток Леонарда Семплічі, "орлята" поки не знають смаку поразок – команда здобула дві нічиї (з Удінезе та Вероною) та перемогу (над Інтером). Після 26-ти турів Спеція у турнірній таблиці Серії А йде сімнадцятою, набравши 24 очки.

Коваленко заробив переможний пенальті – Інтер сенсаційно програв Спеції, яка перервала чорну серію