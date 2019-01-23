Дуелунд: Отримав травму якраз в той момент, коли почав прогресувати в Динамо

Хавбек Динамо Міккел Дуелунд прокоментував своє відновлення після травми.

"Це була важка травма, але відновлення проходить набагато швидше, ніж очікували лікарі. Я давно зняв гіпс і вже не користуюся милицями. Тепер можу тренуватися з м'ячем. Процес реабілітації проходить добре.

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З нетерпінням чекаю повернення в команду. Це великий клуб, вже зовсім скоро нас чекає випробування в Лізі Європи. Також я з нетерпінням чекаю чемпіонату Європи U-21, який пройде влітку.

Я отримав травму якраз в той момент, коли відчув, що прогресую. Я адаптувався до тренувань Динамо, які проходять на більш високому рівні, ніж в Данії. З точки зору футболу я став діяти зовсім в іншому темпі.

Не можу дочекатися, коли прибуду в тренувальний табір в Іспанії, але потрібно ще трохи почекати", – розповів футболіст порталу bold.dk.