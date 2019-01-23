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Дуэлунд: Получил травму как раз в тот момент, когда начал прогрессировать в Динамо

23 января 21:32 148 Читати українською
Дуэлунд: Получил травму как раз в тот момент, когда начал прогрессировать в Динамо
Миккел Дуэдунд / Фото: соцсети

Хавбек Динамо Миккел Дуэлунд прокомментировал свое восстановление после травмы.

"Это была тяжелая травма, но восстановление проходит гораздо быстрее, чем ожидали врачи. Я давно снял гипс и уже не пользуюсь костылями. Теперь могу тренироваться с мячом. Процесс реабилитации проходит хорошо.

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С нетерпением жду возвращения в команду. Это великий клуб, уже совсем скоро нас ждет испытание в Лиге Европы. Также я с нетерпением жду чемпионата Европы U-21, который пройдет летом.

Я получил травму как раз в тот момент, когда почувствовал, что прогрессирую. Я адаптировался к тренировкам Динамо, которые проходят на более высоком уровне, чем в Дании. С точки зрения футбола я стал действовать совсем в другом темпе.

Не могу дождаться, когда приду в тренировочный лагерь в Испании, но нужно еще немного подождать", – рассказал футболист порталу bold.dk.

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Динамо Киев Динамо Киев Миккел Дуэлунд Миккел Дуэлунд
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