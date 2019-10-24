Ліга Європи: Яремчук дублем врятував Гент від поразки Вольфсбургу, Григорчук зганьбився проти АЗ

Відбулися поєдинки третього туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у квартетах І,J,K,L.
Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 3 тур
Група І
Гент – Вольфсбург – 2:2
Голи: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Віктор, 24
Група J
Рома – Борусія М – 1:1
Голи: Дзаньйоло, 32 – Штіндль, 90+3 (пен.)
Башакшехір – Вольфсберг – 1:0
Гол: Кахведжі, 78
Група K
Бешикташ – Брага – 1:2
Голи: Наїр, 71 – Орта, 38, Едуарду, 80
Нереалізований пенальті: Льяїч, 74 (Бешикташ)
Слован Б – Вулверхемптон – 1:2
Голи: Спорар, 11 – Саісс, 58, Хіменес, 64 (пен.)
Вилучення: Жота, 87 (Вулверхемптон)
Група L
АЗ – Астана – 6:0
Голи: Копмайнерс, 39, 83 (обидва – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Ідрісі, 90+2
Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1
Гол: Марсьяль, 43 (пен.)
У матчі суперників Олександрії сильнішого не виявили – Гент і Вольфсбург поділили очки. Німці до середини першого тайму оформили перевагу в два голи, однак Роман Яремчук відквитав один м'яч за кілька хвилин до перерви. Форвард збірної України вирішив не зупинятися і став справжнім героєм зустрічі, оформивши дубль і подарувавши бельгійцям нічию.
Ліга Європи: Ференцварош Реброва з трьома українцями принизив ЦСКА в Росії, Фейєнорд поступився Янг Бойз
У групі J Рома не змогла втримати перемогу над Борусією М, проте залишилася на вершині квартету, а Башакшехір вирвав три очки у Вольфсберга, що дозволило туркам піднятися на другу сходинку.
А от інший турецький клуб, Бешикташ, зазнав фіаско у домашньому матчі проти Браги. Антигероєм зустрічі став хавбек господарів Адем Льяїч – серб не реалізував пенальті, а через кілька хвилин португальці вийшли вперед і забрали три очки. У іншому матчі групи К Вулверхемптон на виїзді здобув вольову перемогу над Слованом – "вовки" пропустили у дебюті зустрічі, але в другому таймі відповіли подвійним ударом за шість хвилин – 1:2.
Матчі групи L завершилися логічними перемогами фаворитів – АЗ познущався з Астани Романа Григорчука, а Манчестер Юнайтед вимучив три очки проти сербського Партизана. Саме англійці та нідерландці є лідерами квартету після трьох турів.
Олександрія та Сент-Етьєн зіграли внічию – гравець французів оформив курйозний "дубль"