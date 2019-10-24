Ліга Європи: Яремчук дублем врятував Гент від поразки Вольфсбургу, Григорчук зганьбився проти АЗ

Відбулися поєдинки третього туру групового етапу Ліги Європи 2019/20 у квартетах І,J,K,L.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап, 3 тур

Група І

Гент – Вольфсбург – 2:2

Голи: Яремчук, 41, 90+4 – Вегорст, 3, Жоао Віктор, 24

Група J

Рома – Борусія М – 1:1

Голи: Дзаньйоло, 32 – Штіндль, 90+3 (пен.)

Башакшехір – Вольфсберг – 1:0

Гол: Кахведжі, 78

Група K

Бешикташ – Брага – 1:2

Голи: Наїр, 71 – Орта, 38, Едуарду, 80

Нереалізований пенальті: Льяїч, 74 (Бешикташ)

Слован Б – Вулверхемптон – 1:2

Голи: Спорар, 11 – Саісс, 58, Хіменес, 64 (пен.)

Вилучення: Жота, 87 (Вулверхемптон)

Група L

АЗ – Астана – 6:0

Голи: Копмайнерс, 39, 83 (обидва – пен.), Боаду, 43, Стенгс, 77, Сугувара, 85, Ідрісі, 90+2

Партизан – Манчестер Юнайтед – 0:1

Гол: Марсьяль, 43 (пен.)

У матчі суперників Олександрії сильнішого не виявили – Гент і Вольфсбург поділили очки. Німці до середини першого тайму оформили перевагу в два голи, однак Роман Яремчук відквитав один м'яч за кілька хвилин до перерви. Форвард збірної України вирішив не зупинятися і став справжнім героєм зустрічі, оформивши дубль і подарувавши бельгійцям нічию.

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У групі J Рома не змогла втримати перемогу над Борусією М, проте залишилася на вершині квартету, а Башакшехір вирвав три очки у Вольфсберга, що дозволило туркам піднятися на другу сходинку.

А от інший турецький клуб, Бешикташ, зазнав фіаско у домашньому матчі проти Браги. Антигероєм зустрічі став хавбек господарів Адем Льяїч – серб не реалізував пенальті, а через кілька хвилин португальці вийшли вперед і забрали три очки. У іншому матчі групи К Вулверхемптон на виїзді здобув вольову перемогу над Слованом – "вовки" пропустили у дебюті зустрічі, але в другому таймі відповіли подвійним ударом за шість хвилин – 1:2.

Матчі групи L завершилися логічними перемогами фаворитів – АЗ познущався з Астани Романа Григорчука, а Манчестер Юнайтед вимучив три очки проти сербського Партизана. Саме англійці та нідерландці є лідерами квартету після трьох турів.

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