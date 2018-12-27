Дубль Мбокані допоміг Антверпену Назарини обіграти Мускрон

Антверпен у 21 турі чемпіонату Бельгії приймав Мускрон.

Антверпен, за який грає українець Єгор Назарина, а також екс-нападник Динамо Дьємерсі Мбокані, переміг Мускрон з рахунком 2:1. Дублем за господарів відзначився саме колишній форвард киян Мбокані. Спершу конголезець забив на 23-ій хвилині з пенальті, а згодом на 57-ій хвилині зробив рахунок 2:0.

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Після 21 туру Антверпен Мбокані та Назарини посідає 3 місце, маючи у своєму активі 38 очок, як і у Брюгге, яке йде другим. До першого місця, на якому знаходиться Генк Маліновського, 10 очок.

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