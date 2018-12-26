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Асист Яремчука не врятував Гент від поразки в матчі з Генком Маліновського

23:42 74 Читать на русском
Асист Яремчука не врятував Гент від поразки в матчі з Генком Маліновського
Генк – Гент – 2:1

Лідер чемпіонату Бельгії Генк в матчі 21-го туру на власному полі обіграв Гент.

Чемпіонат Бельгії, 21 тур

Генк – Гент – 2:1

Голи: Самата, 23, Деваест, 77, Хейнен, 86 – Бронн, 6

Вилучення: Ростед, 76

Гент відкрив рахунок вже на 6-й хвилині матчу. Бронн здійснив блискавичний рейд із власної половини поля, обігрався з Яремчуком і неймовірним ударом здалеку вразив ворота суперника.

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Ще до перерви найкращий бомбардир Генка Самата відновив рівновагу, а на початку другого тайму Деваест вивів господарів вперед. Хейнен наприкінці матчу встановив остаточний рахунок.

Роман Яремчук провів на полі увесь матч, Ігор Пластун на 59-й хвилині замінив автора єдиного гола Гента Бронна. А Руслан Маліновський в минулому турі отримав свою четверту жовту картку і цей поєдинок пропускав через дискваліфікацію.

Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка Маліновського

Генк залишився на вершині турнірної таблиці чемпіонату Бельгії, випереджаючи найближчого переслідувача Брюгге на 10 очок. Гент втратив шанс піднятися в першу шістку, розташувавшись на 7-му місці.

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