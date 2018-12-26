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Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка Маліновського

22:16 651 Читать на русском
Яремчук віддав асист за Гент, ставши співавтором диво-голу у ворота Генка Маліновського
ФК Гент

Лідер чемпіонату Бельгії Генк в матчі 21-го туру на власному полі приймає Гент.

Гент, у стартовому складі якого з'явився Роман Яремчук, відкрив рахунок вже на 6-й хвилині матчу. Саме гравець збірної України допоміг відзначитись Ділану Бронну.

Кортрейк Бацули здійснив фантастичний камбек в матчі із Зюлте-Варегем, Сент-Трюйден Безуса втратив перемогу над Остенде

Захисник гостей здійснив блискавичний рейд із власної половини поля, обігрався з Яремчуком і неймовірним ударом здалеку вразив ворота суперника.

Теги
Головне Відеоновини Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном
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