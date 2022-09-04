Чемпіонат Франції 2022/23, 6-й тур

Нант – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 18, 55, Мендеш, 68

Вилучення: Фабіу, 24 (Нант)

ПСЖ не зазнав проблем у грі з Нантом. Цього разу головною зіркою став Мбаппе, який двічі забив. Обидва рази йому асистував Мессі. В першому таймі Кіліан в дотик класно пробив у дальню дев'ятку.

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У другому таймі ця парочка розігнала атаку – Мбаппе віддав на Мессі, але захисник трохи зачепив м'яч і не дав аргентинцю забити. Лео наздогнав круглого та віддав у центр, де Кіліана ніхто не стримував. Крапку в грі поставив Нуну Мендеш, який розстріляв воротаря після удару Неймара в стійку.

Ця перемога дозволила ПСЖ піднятись на перше місце та набрати 16 очок – стільки ж має і Марсель. Нант з 6 пунктами залишився десятим.