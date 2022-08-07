Манчестер Сіті три роки не міг обіграти Вест Хем у гостях. Виявилося, потрібно було просто підписати Ерлінга Холанда, щоб перервати цю невтішну традицію.

Манчестер Сіті переграв Вест Хем на виїзді – Холанд влаштував шоу, очоливши список бомбардирів АПЛ

Норвежцю дісталося чимало критики після матчу за Суперкубок Англії проти Ліверпуля, але сьогодні від дав гідну відповідь. Саме Холанд приніс перемогу "містянам". У першому таймі він заробив і сам реалізував пенальті, а в другій половині скористався пасом Де Брюйне.