Дубль Холанда у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Сіті – 0:2
7 серпня 21:00 - Читать на русском
Вест Хем поступився Манчестер Сіті в рамках 1-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Ерлінг Холанд 36’
Ерлінг Холанд 65’
36’ Ерлінг Холанд
65’ Ерлінг Холанд
Манчестер Сіті три роки не міг обіграти Вест Хем у гостях. Виявилося, потрібно було просто підписати Ерлінга Холанда, щоб перервати цю невтішну традицію.
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Норвежцю дісталося чимало критики після матчу за Суперкубок Англії проти Ліверпуля, але сьогодні від дав гідну відповідь. Саме Холанд приніс перемогу "містянам". У першому таймі він заробив і сам реалізував пенальті, а в другій половині скористався пасом Де Брюйне.
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