"Для того чтобы понять, готов ли я играть в Динамо, должен сначала попасть в его основную обойму. А чтобы получить свой шанс, нужно набраться терпения, какое-то время посидеть на скамейке – это тоже очевидно. Но оценивая ситуацию глобально, я всегда отдаю предпочтение регулярной игровой практике в более скромной команде, чем твердому статусу запасного в топовой.

Дина мо нашла замену Николаю в случае его трансфера в Эвертон

Если меня снова вызовут в Киев, я, конечно, поеду и буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Хотя понимаю, что одного моего желания мало – все будет решаться на уровне руководителей клубов и тренеров. Так что сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за СК Днепр-1 и стоящих перед ним задачах.

Перед сезоном мы нацеливались на одну из путевок в еврокубки, однако теперь, с учетом той игры и результатов, которые стала показывать команда, наверное, надо повышать ставки. Если мы потеряем третье место, я в любом случае сочту это неудачей", – цитирует Дубинчака Футбольный клуб .

Арендное соглашение СК Днепр-1 с Динамо относительно Владислава рассчитано до конца текущего сезона. В случае зимнего ухода Виталия Миколенко в Эвертон 23-летнего защитника досрочно вернут в Киев.