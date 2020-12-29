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Друга поспіль перемога "ірисок" під керівництвом Анчелотті у відеоогляді матчу Ньюкасл – Евертон – 1:2

09:36 94 Читать на русском
Друга поспіль перемога "ірисок" під керівництвом Анчелотті у відеоогляді матчу Ньюкасл – Евертон – 1:2
Ньюкасл – Евертон – 1:2 – відео голів та огляд матчів / твіттер ФК Евертон

Евертон на виїзді вирвав перемогу в Ньюкасла в рамках 20-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ньюкасл – Евертон.

56’ Фабіан Шер
 
Домінік Келверт-Левін 13’
Домінік Келверт-Левін 64’
13’ Домінік Келверт-Левін
56’ Фабіан Шер
64’ Домінік Келверт-Левін

Евертон вийшов вперед в рахунку на 13-й хвилині, коли Келверт-Левін виявився найспритнішим у штрафному майданчику та добив м'яч у ворота після серії рикошетів. У другій половині Ньюкасл зрівняв рахунок також після стандарту, Шер влучив у нижній кут після скидки Керрола. Однак саме "іриски" святкували перемогу, Келверт-Левін замкнув м'яч у порожні ворота після класної контратаки та передачі Рішарлісона.

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Таким чином, Евертон набрав 25 очок та обігнав Ньюкасл за додатковими показниками, команди розташувались на 10 та 11 місцях відповідно.

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Англія Ньюкасл Ньюкасл Евертон Евертон Відеоновини Ньюкасл - Евертон
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