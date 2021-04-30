У п'ятницю в 20-му турі Другої ліги відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Друга ліга, 20-й тур

Епіцентр – Волинь-2 – 3:0

Голи: Івашко, 44, 54, Червонецький, 58

Метал – Яруд – початок зустрічі о 15:00

Дніпро Черкаси – Миколаїв-2 – початок зустрічі о 16:00

Чайка – Карпати Львів – початок зустрічі о 16:00

МФК Металург – Балкани – початок зустрічі о 17:00

Жилмар несподівано очолив аматорський клуб в Україні

У першому матчі дня Епіцентр приймав другу команду Волині. Господарям, попри перевагу, вдалось відкрити рахунок лише під завісу першого тайму. Андрій Беженар зряче навісив у штрафний лучан, Руслан Івашко вистрибнув вище від захисників і головою спрямував м'яч у сітку.

По перерві нападник Епіцентру оформив дубль: Микола Буй зі штрафного закинув у гущу воротарського майданчика суперника, де найспритнішим знову виявився Івашко. Не встигли гості як слід оговтатись від гола, як пропустили втретє. Тарас Червонецький, отримавши передачу в районі одинадцятиметрової позначки, на якусь мить випередив голкіпера Волині і встановив остаточний рахунок у матчі.

Перемога принесла Епіцентру 34 очки і залишила на п'ятій сходинці турнірної таблиці групи А, Волинь з 11-ма пунктами залишилась передостанньою.

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