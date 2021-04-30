В пятницу в 20-м туре Второй лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 20-й тур

Эпицентр – Волынь-2 – 3:0

Голы: Ивашко, 44, 54, Червонецкий, 58

Металл – Яруд – начало встречи в 15:00

Днепр Черкаси – Николаев-2 – начало встречи в 16:00

Чайка – Карпаты Львов – начало встречи в 16:00

МФК Металург – Балканы – начало встречи в 17:00

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В первом матче дня Эпицентр принимал вторую команду Волыни. Хозяевам, несмотря на преимущество, удалось открыть счет лишь под занавес первого тайма. Андрей Беженар зряче навесил в штрафную лучан, Руслан Ивашко выпрыгнул выше защитников и головой направил мяч в сетку.

После перерыва нападающий Эпицентра оформил дубль: Николай Буй со штрафного забросил в гущу вратарской соперника, где самым расторопным снова оказался Ивашко. Не успели гости как следует оправиться от гола, как пропустили третий раз. Тарас Червонецкий, получив передачу в районе одиннадцатиметровой отметки, на мгновение опередил голкипера Волыни и установил окончательный счет в матче.

Победа принесла Эпицентру 34 очка и оставила на пятой строчке турнирной таблицы группы А, Волынь с 11-ю пунктами осталась предпоследней.

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