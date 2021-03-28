Друга ліга 2020/21, 14-й тур

МФК Металург – Нікополь – 7:1

Голи: Сидоров, 5, 85, Загальський, 10, Сарапій, 45+1, (пен.), 46, (пен.), Олійник, 82, Верховальський, 90+3 – Бейер, 1

Ужгород – Оболонь-2 – 4:2

Голи: Ряшко, 11, (пен.), 40, Машталір, 42, Чонка, 80 – Руденко, 3, Ульянченко, 90+4, (пен.)

Яруд – Таврія-Сімферополь – 2:0

Голи: Лисенко, 41, Мочевінський, 85

Метал – Дніпро Черкаси – початок о 15:00

МФК Металург приєднався до трійки лідерів групи Б, розгромивши Нікополь. Початок був за гостями – Бейер вже на першій хвилині відкрив рахунок у матчі. Втім, Металург до десятої хвилини вийшов вперед завдяки голам Сидорова та Загальського. Сарапій наприкінці першого та на початку другого таймів оформив дубль, двічі реалізувавши пенальті, а Сидоров, Олійник та Верховальський остаточно принизили Нікополь.

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Ужгород переміг дубль Оболоні. І знову гості вийшли вперед на початку зустрічі – Руденко відкрив рахунок на 3 хвилині. Ряшко на 11 хвилині вирівняв положення ударом з пенальті, а перед перервою він та Машталір зробили перевагу Ужгорода переконливою. Наприкінці зустрічі команди обмінялись голами, що дозволило Ужгороду знову піднятись на перше місце, обігнавши Діназ за особистими зустрічами.

Яруд впевнено обіграв Таврію-Сімферополь. Для перемоги вистачило двох м'ячів: Лисенко наприкінці першого тайму та Мочевінський наприкінці другого принесли перемогу своєму клубу.

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