Состоялись воскресные поединки в рамках 14-го тура Второй лиги. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Вторая лига 2020/21, 14-й тур

МФК Металлург – Никополь – 7:1

Голы: Сидоров, 5, 85, Загальский, 10, Сарапий, 45+1, (пен.), 46, (пен.), Олейник, 82, Верховальский, 90+3 – Бейер, 1

Ужгород – Оболонь-2 – 4:2

Голы: Ряшко, 11, (пен.), 40, Машталир, 42, Чонка, 80 – Руденко, 3, Ульянченко, 90+4, (пен.)

Яруд – Таврия-Симферополь – 2:0

Голы: Лисенко, 41, Мочевинський, 85

Металл – Днепр Черкассы – 5:0

Голы: Фомин, 2, Люлька, 40, Пидлепенец, 45, Демченко, 50, Балулу, 62 (пен)

МФК Металлург присоединился к тройке лидеров группы Б, разгромив Никополь. Начало было за гостями – Бейер уже на первой минуте открыл счет в матче. Впрочем, Металлург к десятой минуте вышел вперед благодаря голам Сидорова и Загальского. Сарапий в конце первого и в начале второго таймов оформил дубль, дважды реализовав пенальти, а Сидоров, Олейник и Верховальский окончательно унизили Никополь.

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Ужгород победил дубль Оболони. И снова гости вышли вперед в начале встречи – Руденко открыл счет на 3 минуте. Ряшко на 11 минуте выровнял положение ударом с пенальти, а перед перерывом он и Машталир сделали преимущество Ужгорода убедительным. В конце встречи команды обменялись голами, что позволило Ужгороду снова подняться на первое место, обогнав Диназ по личным встречам.

Яруд уверенно обыграл Таврию-Симферополь. Для победы хватило двух мячей: Лысенко в конце первого тайма и Мочевинский в конце второго принесли победу своему клубу.

Игровой день завершал матч между Металлом и черкасским Днепром. Харьковчане уже на 2 минуте шокировали гостей – Фомин на классе забил с острого угла. До перерыва Кредлу удался шедевральный удар со штрафного метров с 30-ти, а Пидлепенец на последних секундах добил соперника. Во второй 45-минутке Металл продолжил издевательство, поразив ворота еще дважды. В итоге – разгромные 5:0. Металл закрепил лидерство в группе Б, набрав 32 зачетных балла, Днепр из Черкасс остался десятым.

Заметим, это противостояние привлекло большое внимание болельщиков, которых на ОСК Металлист пришло 8648. Это рекорд посещаемости Первой и Второй лиг сезона 2020/21. Более того, это второе в истории количество зрителей на матче Второй лиги, рекорд был установлен в кампании 2017/18 на поединке Металлист 1925 – СК Днепр-1 (14521 болельщик).

глядачів на першому в історії @fcmetalua матчі на ОСК "Металіст". #другаліга не збирала стільки з сезону 2017/18, коли на матчі "Металіст 1925" - СК "Дніпро-1" зібралося 14521 глядач (історичний рекорд дивізіону). pic.twitter.com/2FiZ4YWwiN — Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) March 28, 2021

Видео шедевра:

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