Друга ліга

Рубікон – Ужгород – 1:4

Голи: Тищенко, 78 – Скотаренко, 17, 62, Машталір, 70, 72

Оболонь-2 – Чайка – 0:2

Голи: Цебро, 34, Дарда, 77

Ужгород у минулому турі розбив львівські Карпати (5:0), а цього разу від закарпатців дісталося Рубікону. Скотаренко та Машталір оформили по дублю, на який господарі відповіли лише голом престижу від Тищенка.

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Чайка є ледь не найкращою командою Ліги А упродовж останніх місяців. Підопічні Олександра Щербакова не програвали 8 матчів поспіль та продовжили вражаючу серію у поєдинку з Оболонь-2. Цебро і Дарда забезпечили впевнену перемогу над "пивоварами".

Ужгород (4 місце) набрав 22 очки, випередивши Карпати Галич. Чайка наблизилася до групи лідерів – 19 очок і шоста сходинка.

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