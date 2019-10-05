Друга ліга: Нива Т зберегла лідерство, двоєвладдя у Групі Б та чергова поразка Оболоні-2

Відбулися чергові матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.
Друга ліга, 13 тур
Буковина – Оболонь-Бровар-2 – 3:0
Голи: Палагнюк, 15, 30, Азаренко, 81
Гірник – Реал Фарма – 0:1
Гол: Руденко, 15
Кристал – Авандард-2 – 5:2
Голи: Цой, 15, 32, Малиш,52, Гливий, 62, Балдарим, 80 – Шаврін, 5, Тищенко, 45
Нікополь – ВПЛ-Агро – 0:2
Голи: Коломоєць, 30, Дорошенко, 75
Енергія – Альянс – 0:4
Голи: Сидоренко, 23, Шарай, 33, 71, 75
Калуш – Нива В – 2:0
Голи: Ременюк, 59, Габріель, 79
Нива Т – Діназ – 0:1
Гол: Терещенко, 20
Поділля – Чайка – 1:1
Голи: Ліповуз, 25 – Цурупін, 60
Полісся – Ужгород – 0:0
Після звітного туру тернопільська Нива набрала 26 очок та впевнено очолює Групу А. Слідом ідуть Полісся та Верес. Діназ не програє уже впродовж шести матчів поспіль. Нива В та Оболонь-2 вкотре програли і перебувають на дні таблиці.
Енергія оштрафована на 25 тисяч гривень через пластикову пляшку
У Групі Б Кристал, ВПК-Агро та Альянс значно відірвалися від решти команд. Авангард вперше у нинішньому сезоні не програє у двох матчах поспіль, але досі посідає останнє місце.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ДРУГОЇ ЛІГИ