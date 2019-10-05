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Друга ліга: Нива Т зберегла лідерство, двоєвладдя у Групі Б та чергова поразка Оболоні-2

18:15 164 Читать на русском
Друга ліга: Нива Т зберегла лідерство, двоєвладдя у Групі Б та чергова поразка Оболоні-2

Відбулися чергові матчі 13-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Друга ліга, 13 тур

Буковина – Оболонь-Бровар-2 – 3:0

Голи: Палагнюк, 15, 30, Азаренко, 81

Гірник – Реал Фарма – 0:1

Гол: Руденко, 15

Кристал – Авандард-2 – 5:2

Голи: Цой, 15, 32, Малиш,52, Гливий, 62, Балдарим, 80 – Шаврін, 5, Тищенко, 45

Нікополь – ВПЛ-Агро – 0:2

Голи: Коломоєць, 30, Дорошенко, 75

Енергія – Альянс – 0:4

Голи: Сидоренко, 23, Шарай, 33, 71, 75

Калуш – Нива В – 2:0

Голи: Ременюк, 59, Габріель, 79

Нива Т – Діназ – 0:1

Гол: Терещенко, 20

Поділля – Чайка – 1:1

Голи: Ліповуз, 25 – Цурупін, 60

Полісся – Ужгород – 0:0

Після звітного туру тернопільська Нива набрала 26 очок та впевнено очолює Групу А. Слідом ідуть Полісся та Верес. Діназ не програє уже впродовж шести матчів поспіль. Нива В та Оболонь-2 вкотре програли і перебувають на дні таблиці.

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У Групі Б Кристал, ВПК-Агро та Альянс значно відірвалися від решти команд. Авангард вперше у нинішньому сезоні не програє у двох матчах поспіль, але досі посідає останнє місце.

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