Вторая лига: Нива Т сохранила лидерство, двоевластие в Группе Б и очередное поражение Оболони-2

Состоялись очередные матчи 13-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.
Вторая лига, 13 тур
Буковина – Оболонь-Бровар-2 – 3:0
Голы: Палагнюк, 15, 30, Азаренко, 81
Горняк – Реал Фарма – 0:1
Гол: Руденко, 15
Кристалл – Авандард-2 – 5:2
Голы: Цой, 15, 32, Малыш,52, Глывий, 62, Балдарим, 80 – Шаврин, 5, Тищенко, 45
Никополь – ВПЛ-Агро – 0:2
Голы: Коломоец, 30, Дорошенко, 75
Энергия – Альянс – 0:4
Голы: Сидоренко, 23, Шарай, 33, 71, 75
Калуш – Нива В – 2:0
Голы: Ременюк, 59, Габриэль, 79
Нива Т – Диназ – 0:1
Гол: Терещенко, 20
Подолье – Чайка – 1:1
Голы: Липовуз, 25 – Цурупин, 60
Полесье – Ужгород – 0:0
После отчетного тура тернопольская Нива набрала 26 очков и уверенно возглавляет Группу А. Следом идут Полесье и Верес. Диназ не проигрывает уже на протяжении шести матчей подряд. Нива Винница и Оболонь-2 в очередной раз проиграли и находятся на дне таблицы.
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В Группе Б Кристалл, ВПК-Агро и Альянс значительно оторвались от остальных команд. Авангард впервые в нынешнем сезоне не проигрывает в двух матчах подряд, но до сих пор занимает последнее место.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ВТОРОЙ ЛИГИ