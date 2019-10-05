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Вторая лига: Нива Т сохранила лидерство, двоевластие в Группе Б и очередное поражение Оболони-2

18:15 67 Читати українською
Вторая лига: Нива Т сохранила лидерство, двоевластие в Группе Б и очередное поражение Оболони-2

Состоялись очередные матчи 13-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.

Вторая лига, 13 тур

Буковина – Оболонь-Бровар-2 – 3:0

Голы: Палагнюк, 15, 30, Азаренко, 81

Горняк – Реал Фарма – 0:1

Гол: Руденко, 15

Кристалл – Авандард-2 – 5:2

Голы: Цой, 15, 32, Малыш,52, Глывий, 62, Балдарим, 80 – Шаврин, 5, Тищенко, 45

Никополь – ВПЛ-Агро – 0:2

Голы: Коломоец, 30, Дорошенко, 75

Энергия – Альянс – 0:4

Голы: Сидоренко, 23, Шарай, 33, 71, 75

Калуш – Нива В – 2:0

Голы: Ременюк, 59, Габриэль, 79

Нива Т – Диназ – 0:1

Гол: Терещенко, 20

Подолье – Чайка – 1:1

Голы: Липовуз, 25 – Цурупин, 60

Полесье – Ужгород – 0:0

После отчетного тура тернопольская Нива набрала 26 очков и уверенно возглавляет Группу А. Следом идут Полесье и Верес. Диназ не проигрывает уже на протяжении шести матчей подряд. Нива Винница и Оболонь-2 в очередной раз проиграли и находятся на дне таблицы.

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В Группе Б Кристалл, ВПК-Агро и Альянс значительно оторвались от остальных команд. Авангард впервые в нынешнем сезоне не проигрывает в двух матчах подряд, но до сих пор занимает последнее место.

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