Друга ліга: Мир здолав Енергію, Черкащина-Академія та Чайка розіграли результативну нічию

Відбулись матчі 6 туру Другої ліги чемпіонату України.

Черкащина-Академія зіграла внічию з Чайкою. Команди обмінялись голами наприкінці другого тайму. Таврія-Сімферополь та Кремінь голів не забивали, а гравець Таврії у першому таймі не реалізував пенальті.

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Мир завдяки дублю Олексія Бойка мінімально здолав Енергію. Команди забили по голу у кінцівці першого тайму, а на початку другого, гравець Миру встановив остаточний рахунок у матчі.

Минай вибачився за свого тренера, який негативно висловився про жінку-арбітра

Чемпіонат України. Друга ліга. 6 тур

Таврія-Сімферополь – Кремінь – 0:0

Нереалізований пенальті: Воронченко, 23 (Таврія)

Черкащина-Академія – Чайка – 1:1

Голи: Тищенко, 84 – Бартошук, 89

Мир – Енергія – 2:1

Голи: Бойко, 41, 48 – Кірєєв, 36