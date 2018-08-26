Перша ліга: СК Дніпро-1 розтрощив Волинь, Інгулець та Гірник-Спорт продемонстрували гольову феєрію

Відбулись матчі 6 туру Першої ліги чемпіонату України.
СК Дніпро-1 зустрічався з Волинню у матчі за 1 місце. Підопічні Михайленка забили команді з Луцька 5 голів та не пропустили жодного. СК Дніпро-1 наздогнав Волинь за очками та випереджає лучан за додатковими показниками.
Перша ліга: Авангард забив Сумам 6 голів, Зірка розгромно поступилась Балканам
Інгулець та Гірник-Спорт забили у матчі на двох 6 голів. Чотирма відзначились гравці Інгульця, Гірник-Спорт забив двічі. Прикарпаття мінімально обіграло Рух, єдиний гол у грі був забитий на 3 хвилині.
Чемпіонат України. Перша ліга. 6 тур
Прикарпаття – Рух – 1:0
Гол: Конкольняк, 3
Інгулець – Гірник-Спорт – 4:2
Голи: Акименко, 19, 25, 29, Піднебенной, 64 – Кравчук, 2, Сікорський 35 (пен)
СК Дніпро-1 – Волинь – 5:0
Голи: Чичиков, 32, Когут, 36, Башлай 59, Назаренко, 70, Польовий, 87.