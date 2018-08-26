Перша ліга: СК Дніпро-1 розтрощив Волинь, Інгулець та Гірник-Спорт продемонстрували гольову феєрію

Відбулись матчі 6 туру Першої ліги чемпіонату України.

СК Дніпро-1 зустрічався з Волинню у матчі за 1 місце. Підопічні Михайленка забили команді з Луцька 5 голів та не пропустили жодного. СК Дніпро-1 наздогнав Волинь за очками та випереджає лучан за додатковими показниками.

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Інгулець та Гірник-Спорт забили у матчі на двох 6 голів. Чотирма відзначились гравці Інгульця, Гірник-Спорт забив двічі. Прикарпаття мінімально обіграло Рух, єдиний гол у грі був забитий на 3 хвилині.

Чемпіонат України. Перша ліга. 6 тур

Прикарпаття – Рух – 1:0

Гол: Конкольняк, 3

Інгулець – Гірник-Спорт – 4:2

Голи: Акименко, 19, 25, 29, Піднебенной, 64 – Кравчук, 2, Сікорський 35 (пен)

СК Дніпро-1 – Волинь – 5:0

Голи: Чичиков, 32, Когут, 36, Башлай 59, Назаренко, 70, Польовий, 87.