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Друга ліга: Минай Кополовця переміг та очолив таблицю, Калуш мінімально програв Поліссю

26 жовтня 18:11 527 Читать на русском
Друга ліга: Минай Кополовця переміг та очолив таблицю, Калуш мінімально програв Поліссю
ФК Калуш

Відбулись матчі 15 туру Другої ліги чемпіонату України у групі А.

Минай у себе вдома приймав Верес та здолав рівненську команду з рахунком 2:0. Голи були забиті вже у другому таймі. У іншому матчі лідер Другої ліги Калуш приймав Полісся. Гості здобули перемогу завдяки голу Шавріна на 72 хвилині.

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Зважаючи на ці результати на вершині турнірної таблиці стались зміни. Минай обігнав Калуш та очолив Другу лігу з 27 очками у активі, Калуш відстає на 1 пункт. Полісся – третє, Верес на 5 сходинці.

Чемпіонат України, друга ліга, група А. 15 тур

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Минай – Верес – 2:0

Голи: Гегедош, 64, Беца, 79

Калуш – Полісся – 0:1

Гол: Шаврін, 72

Друга ліга15 турХімік (Калуш)

Калуш - Полісся: П'ятниця 26 жовтня 2018

Калуш
Матч завершено
0 : 1
Полісся
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Друга ліга Верес Верес Минай Минай Калуш Калуш Полісся Полісся Калуш - Полісся Минай - Верес
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