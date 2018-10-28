Друга ліга: Минай Кополовця переміг та очолив таблицю, Калуш мінімально програв Поліссю

Відбулись матчі 15 туру Другої ліги чемпіонату України у групі А.
Минай у себе вдома приймав Верес та здолав рівненську команду з рахунком 2:0. Голи були забиті вже у другому таймі. У іншому матчі лідер Другої ліги Калуш приймав Полісся. Гості здобули перемогу завдяки голу Шавріна на 72 хвилині.
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Зважаючи на ці результати на вершині турнірної таблиці стались зміни. Минай обігнав Калуш та очолив Другу лігу з 27 очками у активі, Калуш відстає на 1 пункт. Полісся – третє, Верес на 5 сходинці.
Чемпіонат України, друга ліга, група А. 15 тур
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Минай – Верес – 2:0
Голи: Гегедош, 64, Беца, 79
Калуш – Полісся – 0:1
Гол: Шаврін, 72